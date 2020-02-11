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الغموض يلف العثور على جثة متشرّد باشتوكة
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:24
جرى العثور، زوال اليوم، على جثة شخص في عقده السادس، مجهول الهوية ويعيش حياة التشرد، في مركز أربعاء آيت بو الطيب بالجماعة الترابية إنشادن ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها.
وكان الهالك، حسبما أكدته مصادر هسبريس، الذي يعيش بدون مأوى، يتردد على مركز أربعاء آيت بو الطيب باستمرار، ويتخذ من بعض المحلات المهجورة مسكنا له، كما يمتهن التسول لتأمين بعض حاجاته من الأغذية، كما يُعاني من اضطرابات نفسية.
وفيما فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث، نُقلت جثة المفارق للحياة نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة.