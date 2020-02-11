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الرئيسية | حوادث | سرقة هاتف نقال تنتهي بجريمة قتل تلميذ بأزمور‎

سرقة هاتف نقال تنتهي بجريمة قتل تلميذ بأزمور‎

سرقة هاتف نقال تنتهي بجريمة قتل تلميذ بأزمور‎
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:00

أفادت مصادر هسبريس من إقليم الجديدة بأن تلميذا فارق الحياة، اليوم، متأثرا بطعنة سكين تلقاها من قبل مشتبه فيه، بعدما حاول مقاومته ومنعه من سرقة هاتفه النقال بمدينة أزمور نواحي الجديدة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية، الذي ينحدر من منطقة أولاد رحمون ويتابع دراسته بثانوية أم الربيع بمدينة أزمور، تلقى طعنة على مستوى العنق بواسطة آلة حادة، بعدما اعترض سبيله مشتبه فيه وحاول سرقة هاتفه النقال؛ إلا أن مقاومة التلميذ دفعت المشتبه فيه إلى استعمال آلة حادة وتوجيه طعنة قاتلة إلى التلميذ على مستوى العنق.

وجرى نقل الضحية في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، على الرغم من تلقيه الإسعافات المستعجلة وبعض العلاجات الضرورية، ليجري تحويل جثته إلى قسم الأموات قصد التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي.

وتسابق عناصر الضابطة القضائية الزمن بكل من أزمور والجديدة قصد تحديد هوية المشتبه فيه والعمل على إيقافه، للاستماع إليه لكشف علاقته بجريمة القتل التي راح ضحيتها التلميذ، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعاصمة دكالة قصد اتخاذ المتعيّن في حقه.

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