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الرئيسية | حوادث | القضاء يستمع لضحايا "بيدوفيل ليساسفة" والزوجة تتبرأ من الجاني

القضاء يستمع لضحايا "بيدوفيل ليساسفة" والزوجة تتبرأ من الجاني

القضاء يستمع لضحايا "بيدوفيل ليساسفة" والزوجة تتبرأ من الجاني
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:00

شهدت جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض قاصرات، والذي بات معروفا بـ"بيدوفيل ليساسفة"، المتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، حضورا مكثفا للطفلات اللواتي تتهمنه بهتك عرضهن.

وفي الوقت الذي كانت فيه الجلسات السابقة تعرف حضور المتهم رفقة طفلتين فقط، فإن جلسة اليوم الثلاثاء، التي انطلقت صباحا قبل تأجيلها إلى غاية الرابعة زوالا بسبب تكليف محام في إطار المساعدة القضائية للنيابة عن المتهم سالف الذكر، شهدت حضور عدد من الفتيات الصغيرات مرفوقات بجمعيات المجتمع المدني وأمهاتهن.

وقرر القاضي محمد فارح، بعد المناداة على الفتيات الحاضرات بالجلسة، أن تكون الجلسة سرية بدون حضور أقاربهن وكذا وسائل الإعلام.

واعتبر بعض المحامين أن هذا القرار المتخذ من لدن رئيس الجلسة من شأنه أن يقلص من المعاناة التي عاشتها الضحايا وأسرهن طوال المدة المنصرمة، مشددين على أن فتحها أمام الجميع من شأنه أن يزيد من جراح هؤلاء القاصرات.

وعرفت الجلسة حضور زوجة المتهم، مرفوقة بابنها، والتي تبرأت من تصرفات زوجها، معربة عن رفضها ذلك، حسب ما صرحت به لوسائل الإعلام.

ولفتت الزوجة إلى أنها استغربت من قيام زوجها بهذه الخطوة، مشددة على أنه انتابها تخوف من أن يكون طفلها قد تعرض لاعتداء مماثل من طرف الأب.

من جهتها، عبرت خديجة العمري، رئيسة جمعية الشباب الوطني للتضامن، عن سعادتها بحضور الطفلات اللواتي تتهمن الشخص المذكور بهتك عرضهن إلى هذه الجلسة، بعد غيابهن عن الجلسات السابقة.

وطالبت الفاعلة الجمعوية ذاتها بإدانة المتهم بأقصى العقوبات، درءا لما قد يشكله من خطر على حياة الضحايا بعد مغادرته السجن، وكذا حتى يكون عبرة لباقي المصابين بأمراض جنسية.

وتفجرت هذه القضية، التي باتت معروفة بـقضية "بيدوفيل ليساسفة"، في أكتوبر من السنة الماضية، بعدما خرجت مجموعة من القاصرات عن صمتهن ليكشفن تعرضهن لاعتداءات جنسية في مكان مهجور في منطقة ليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الإنسانية الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:15
متل هؤلاء المرضى يجب ان يبقوا بعيدين عن المجتمع الى الابد لانهم ببساطة لا يتحكمون في أنفسهم
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9
2 - jah الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:16
وماذا عن الكويتي الذي إغتصب قاصر بمراكش وتم إطلاق سراحه بكفالة وهرب إلى بلده ؟؟؟؟؟؟
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32
3 - رضوان الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:17
لو كان يحمل الجنسية الكويتية و 30000 درهم لتمكن من السراح المؤقت ليتمكن من مغادرة التراب الوطني قبل موعد الجلسة . للاسف انه الواقع المر و التمييز حتى بين مغتصبي الطفولة
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27
4 - الفيلسوف الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:27
الأكيد ان الجاني تنتظره أحكام مشددة ولن تقل على 20 سنة... يجب أن تكون العقوبات مشددة حتى يبتعد المجرمين عن اقتراف مثل هذا النوع من الجرائم...
فالمجرمون كلما وجدوا العقوبات مشددة في مجال ما يبعدون عنه..
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11
5 - mef الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:47
القضاء سيشفي غليل الاسر والمغاربة ومثل هذا النوع من البشر خصهوم الاعدام لانهم لا يصلحون للمجتمع
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0
6 - محمد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:48
و الكويتي؟ أي مجرم هتك عرض شي مواطنة مغربية خصو يتحاكم و يتعاقب مهما كانت جنسيته..
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0
7 - مكلخ مغربي قح الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:52
السوءال العريض الذي يطرح نفسه ,لمذا القضاء المغربي يكون جد متساهل مع المغتصبين الاجانب باطلاق سراحهم كدانيال والموءامرة المكشوفة موءخرا بالسماح للكويتي بالفرار الي بلده بعد اغتصابه لقاصر ذات 14سنة.هل هناك جهات ما تتحكم في القرارات القضاءية.؟هل الشرف في المغرب وصل الي الانحطاط والمدلة حتي اصبح بلدنا يضرب به المثل في الدعارة والسياحة الجنسية.والله لعيب وعار .هناك خلل كبير يعري عيوب الهوية والاصالة المغربية ووجب استصال هذا الداء الخبيث من جدوره الاتية من المتحكمين مع الاسف.
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8 - ben lebsir ahmed الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:58
بصراحة هناك ازواجية الاحكام كم من هاؤلاء اغتصبوا لم تتدخل الجمعيات او ما يسمى لمادا اطلق سراح الكويتي والكثير والكثير اما ابن الوطن ممكن انه فعلا مريض مرض نفساني تدخلت الجمعيات والاعلام والجلسات ارحموا القانون يرحمكم في القبر القانون لابد ان يطبق على الكل
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9 - Omar الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 22:02
إوا الخليجي اللي اغتصب قاصرة في مراكش و اهرب كي نديرو لها هدى؟
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10 - Le vagabond الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 22:08
الوطن لا يحمي أطفاله والمجتمع لا يحمي أطفاله. من أقبح صفات تخلف مجتمع هو الذي أطفاله تحرك وأطفاله تائهة في الشوارع يقتلها السولوسيون والفقر زالبرد والامية...
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