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كُتّاب وآراء
القضاء يستمع لضحايا "بيدوفيل ليساسفة" والزوجة تتبرأ من الجاني
شهدت جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض قاصرات، والذي بات معروفا بـ"بيدوفيل ليساسفة"، المتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، حضورا مكثفا للطفلات اللواتي تتهمنه بهتك عرضهن.
وفي الوقت الذي كانت فيه الجلسات السابقة تعرف حضور المتهم رفقة طفلتين فقط، فإن جلسة اليوم الثلاثاء، التي انطلقت صباحا قبل تأجيلها إلى غاية الرابعة زوالا بسبب تكليف محام في إطار المساعدة القضائية للنيابة عن المتهم سالف الذكر، شهدت حضور عدد من الفتيات الصغيرات مرفوقات بجمعيات المجتمع المدني وأمهاتهن.
وقرر القاضي محمد فارح، بعد المناداة على الفتيات الحاضرات بالجلسة، أن تكون الجلسة سرية بدون حضور أقاربهن وكذا وسائل الإعلام.
واعتبر بعض المحامين أن هذا القرار المتخذ من لدن رئيس الجلسة من شأنه أن يقلص من المعاناة التي عاشتها الضحايا وأسرهن طوال المدة المنصرمة، مشددين على أن فتحها أمام الجميع من شأنه أن يزيد من جراح هؤلاء القاصرات.
وعرفت الجلسة حضور زوجة المتهم، مرفوقة بابنها، والتي تبرأت من تصرفات زوجها، معربة عن رفضها ذلك، حسب ما صرحت به لوسائل الإعلام.
ولفتت الزوجة إلى أنها استغربت من قيام زوجها بهذه الخطوة، مشددة على أنه انتابها تخوف من أن يكون طفلها قد تعرض لاعتداء مماثل من طرف الأب.
من جهتها، عبرت خديجة العمري، رئيسة جمعية الشباب الوطني للتضامن، عن سعادتها بحضور الطفلات اللواتي تتهمن الشخص المذكور بهتك عرضهن إلى هذه الجلسة، بعد غيابهن عن الجلسات السابقة.
وطالبت الفاعلة الجمعوية ذاتها بإدانة المتهم بأقصى العقوبات، درءا لما قد يشكله من خطر على حياة الضحايا بعد مغادرته السجن، وكذا حتى يكون عبرة لباقي المصابين بأمراض جنسية.
وتفجرت هذه القضية، التي باتت معروفة بـقضية "بيدوفيل ليساسفة"، في أكتوبر من السنة الماضية، بعدما خرجت مجموعة من القاصرات عن صمتهن ليكشفن تعرضهن لاعتداءات جنسية في مكان مهجور في منطقة ليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
فالمجرمون كلما وجدوا العقوبات مشددة في مجال ما يبعدون عنه..