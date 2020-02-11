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كُتّاب وآراء
تجارة "ماء الحياة" تورط أربعة أشخص بالعيون
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن العيون، اليوم، من تفكيك معمل سري لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة، إثر مداهمة لمنزل بتجزئة الوفاق.
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، للاشتباه في تورطهم في هذه الأنشطة الممنوعة.
كما حجزت العناصر الأمنية ذاتها 2000 لتر من الماحيا معدة للبيع، ومجموعة من المواد والمعدات التي تستعمل في صنع المسكر المذكور، فضلا عن حجز سيارة خفيفة يستعملها الموقوفون في عملية الترويج.
وجرى وضع الأظناء رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.