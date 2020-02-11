24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:13
|13:47
|16:44
|19:11
|20:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المفكر المغربي أومليل يحرز جائزة كويتية رفيعة
- لعروسي يخوض في "تحولات النزاعات المسلحة"
- زياش يتعافى من الإصابة ويخوض تداريب ناديه
- مراكز دولية تنادي بحرية باحثَين إيرانيين معتقلين
- جماعة باب بودير بتازة تستفيد من قافلة طبية
طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)
المعركة الانتخابية الأمريكية .. الجمهوريون يغزون معقل الديمقراطيين (5.00)
- العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية - (254)
- وهبي .. أمازيغي يقودُ دفة "البام" بحنكة المحامي وتمرّد "اليساري" - (65)
- مستثمرون إسرائيليون يطرقون باب السوق المغربية في 2020 - (58)
- قاضي التحقيق يمدد الاستماع لدنيا باطمة في ملف "حمزة مون بيبي" - (44)
- مسيرة "رفض صفقة القرن" تكشف أخطاء "قاتلة" لإسلاميي المغرب - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جريمة قتل تقود إلى توقيف رجل وامرأة في وجدة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف رجل وامرأة يبلغان من العمر 23 و25 سنة على التوالي، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكر أن مصالح الأمن بمدينة وجدة كانت قد عاينت جثة ضحية تحمل عدة إصابات جسدية، بعد سقوطها المشكوك فيه من الطابق الأول لمنزل بحي النهضة يوم 6 فبراير الجاري، وذلك قبل أن تكشف التحريات الأمنية المنجزة عن الاشتباه في تواجد المشتبه فيه والمرأة الموقوفة برفقته بمسرح الجريمة، وأنه كان قد دخل مع الهالكة في خلاف حاد قبل العثور على جثتها في ظروف تحمل شبهة إجرامية.
خلال إجراءات التوقيف حاول المشتبه فيه الفرار، عبر تسلق الأبنية المجاورة لمنزله، مما اضطر عناصر فرقة الشرطة القضائية لمطاردته، وهي اللحظة التي انطلقت فيها رصاصة بشكل عرضي من السلاح الوظيفي لأحد الموظفين، دون أن تتسبب في إصابات جسدية أو خسائر مادية.
تم وضع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، بنية تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد من الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.