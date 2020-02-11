الشرطة تحلّ لغز "كريسَاج" أفضى إلى موت قاصر

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أزمور، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي للموت.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن الشرطة كانت قد باشرت أبحاثا وتحريات مكثفة بعد توصلها بإشعار حول تعرض الضحية، وهو تلميذ قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، لسرقة هاتفه المحمول مقرونة باعتداء جسدي عنيف خلال تواجده رفقة عدد من زملائه بفضاء خلف أحد المركبات الثقافية بمدينة أزمور.

الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحصيل إفادات الشهود، الذين حضروا الواقعة، بشكل ساهم في تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوقيفهما مساء اليوم الثلاثاء.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، وتحت المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد مسار تصريف الهاتف النقال المسروق المتحصل من عملية السرقة.