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الرئيسية | حوادث | توقيف مزارع يفضح مخدرات عند جاره في تاونات

توقيف مزارع يفضح مخدرات عند جاره في تاونات

توقيف مزارع يفضح مخدرات عند جاره في تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 23:55

أوقفت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتاونات، مساء اليوم الثلاثاء، بدوار مشكور بجماعة اخلالفة ضواحي تاونات، شخصا في الخمسينات من عمره للاشتباه في تورطه في زراعة نبتة القنب الهندي.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فقد تم ضبط المعني بالأمر حين كان بصدد زراعة هذه النبتة المحظورة بأحد حقول الدوار المذكور، وذلك باستعمال محراثين خشبيين تم حجزهما لفائدة البحث القضائي.

المصادر ذاتها أفادت بأن عملية توقيف المزارع المذكور قادت عناصر الدرك الملكي إلى اكتشاف كومة من "الكيف سنابل"، كانت مخبأة تحت غطاء بلاستيكي وسط أرض فلاحية مجاورة، مبرزة أن المشتبه في تخزينه إياها حررت في حقه مذكرة بحث بعد أن اختفى عن الأنظار.

وبينما تم إخضاع المشتبه في زراعته القنب الهندي لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث، ، بأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات، تم إتلاف كمية "الكيف" المحجوزة بإضرام النار فيها.

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