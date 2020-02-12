مقتل طفلة يضع الأم رهن المراقبة الطبية في مكناس

هسبريس من مكناس

وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس أمّا رهن تدبير المراقبة الطبية، وذلك للاشتباه في تورطها في واقعة تعريض طفلتها، ليل الثلاثاء، للضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، داخل منزل الأسرة بحي باب الرحى الكائن قرب ساحة الهديم وسط مدينة مكناس.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس فقد أصيبت أم الطفلة بانهيار عصبي حاد تطلب نقلها إلى المستشفى، وذلك جراء تأثرها لمفارقة صغيرتها الحياة، مبرزة أن وضعيتها الصحية تطلبت وضعها تحت المراقبة الطبية قبل إخضاعها لإجراءات البحث، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

المصادر ذاتها أفادت أن جثة الطفلة، التي تظهر عليها آثار الضرب والتعنيف، أحيلت على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس، من أجل تحديد السبب الحقيقي للوفاة.