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الرئيسية | حوادث | القضاء يحكم بالحبس والغرامة في ملف مون بيبي

القضاء يحكم بالحبس والغرامة في ملف مون بيبي

القضاء يحكم بالحبس والغرامة في ملف مون بيبي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 00:58

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة الثلاثاء، حكما بسنتين حبسا نافذا في حق كل من سكينة "كلامور"، و"سيمو ظاهر"، وعدنان الساكن، المتابعين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف "حساب حمزة مون بيبي".

وإلى جانب الأحكام بالحبس النافذ، أصدرت الهيئة القضائية ذاتها حكما بأداء غرامات مالية تتراوح بين 10000 و100000 درهم، يؤدّيها المتابعون لفائدة كل من سلطانة، وسعيدة شرف، ومصطفى ماهر، ونور الدين الغرابي، ومحمد الدميمي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - logique الأربعاء 12 فبراير 2020 - 01:20
مدة ضعيفة وغرامة أضعف، كنا ننتظر عقوبة أشد لرد ولو قليل من الاعتبار لكرامة المغاربة ، ولكن كان حلم اليقظة.
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