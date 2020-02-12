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الرئيسية | حوادث | الأمن يحجز 7 أطنان ونصف من المخدرات بكلميم

الأمن يحجز 7 أطنان ونصف من المخدرات بكلميم

الأمن يحجز 7 أطنان ونصف من المخدرات بكلميم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 11:35

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عن حجز سبعة أطنان و504 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، تم ضبطها في أماكن عدة متفرقة في مستودعات كائنة بالجماعة القروية تاغجيجت جنوب شرق كلميم، وعلى متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة تبعد بحوالي 60 كيلومترا شرق مدينة كلميم في اتجاه أسا.

كما مكنت عمليات التفتيش والتمشيط الميداني من حجز أربع سيارات ودراجة نارية، وبندقيتين للصيد و108 خرطوشة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية، وفق المصدر عينه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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