الأمن يشهر السلاح أمام صاحب سوابق بابن سليمان

هسبريس من الرباط

اضطر ضابط أمن يعمل بالهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان إلى إشهار سلاحه الوظيفي، دون أن يلجأ إلى استخدامه، وذلك في تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص كان يحمل سكينا ومصحوبا بكلب، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية وأقدم على تكسير الواقية الزجاجية الأمامية والجانبية لسيارة خاصة كانت متوقفة بالشارع العام، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة موظفي الشرطة بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر أحدهم إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يستخدمه بعدما تسنى دفع الخطر وتوقيف المشتبه فيه.

تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، وهو صاحب سوابق في 24 من عمره، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.