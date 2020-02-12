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الرئيسية | حوادث | محاولة انتحار طالب تهز الحي الجامعي بفاس

محاولة انتحار طالب تهز الحي الجامعي بفاس

محاولة انتحار طالب تهز الحي الجامعي بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:50

لقى طالب بنفسه من الطابق الثالث لإقامة الحي الجامعي ذكور ظهر المهراز بفاس، محاولا وضع حد لحياته بهذه الطريقة المفجعة.

وأصيب الطالب، الذي يتابع دراسته بالسنة الثالثة من تخصص علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، بجروح خطيرة من بينها كسر على مستوى إحدى رجليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الطالب المذكور أقدم على محاولة الانتحار رغم كل التدخلات التي حاولت ثنيه عن ذلك، مرجحة أن تكون ضغوطات نفسية وراء ما جرى.

وقد تم استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الطالب المصاب إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث ما زال يرقد هناك للاستفادة من العلاجات الضرورية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة؛ فتحت المصالح الأمنية بفاس تحقيقا حول ظروف وملابسات هذا الحادث.

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