24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1313:4716:4519:1220:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة" (5.00)

  2. اتفاقية شراكة تقوّي تدبير السجون بالبحث العلمي (5.00)

  3. عبد الحميد ينافس نيمار على جائزة مرموقة بفرنسا (5.00)

  4. قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء (5.00)

  5. تقرير: فيروس "كورونا" يهدد منتجي النفط في العالم بضربة مزدوجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف مهاجر مغربي بسبتة متلبسا بحيازة "كوكايين"

توقيف مهاجر مغربي بسبتة متلبسا بحيازة "كوكايين"

توقيف مهاجر مغربي بسبتة متلبسا بحيازة "كوكايين"
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 15:40

أحبطت عناصر الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة، ليلة الثلاثاء، محاولة تهريب 36،8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين كانت مخبأة بقعر سيارة قادمة من الجزيرة الخضراء يقودها مواطن مغربي مقيم ببلجيكا كان في طريقه إلى المغرب.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن "عناصر الحرس المدني الإسباني، أثناء عملية تفتيش روتينية للمركبات القادمة من الجزيرة الخضراء، عثرت على 32 قطعة من مخدر الكوكايين تحتوي على 36،8 كيلوغرامات، تبلغ قيمتها مليون يورو".

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن "كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة بعناية في قعر سيارة تعود لمواطن مغربي من مواليد مدينة طنجة، يبلغ من العمر 38 سنة، ويتوفر على تصريح عمل وإقامة ببلجيكا"، مشيرة إلى أن وجهته كانت مسقط رأسه.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والتحقيق معه، في انتظار عرضه على أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.