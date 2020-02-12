توقيف مهاجر مغربي بسبتة متلبسا بحيازة "كوكايين"

جمال سماحي من تطوان

أحبطت عناصر الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة، ليلة الثلاثاء، محاولة تهريب 36،8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين كانت مخبأة بقعر سيارة قادمة من الجزيرة الخضراء يقودها مواطن مغربي مقيم ببلجيكا كان في طريقه إلى المغرب.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن "عناصر الحرس المدني الإسباني، أثناء عملية تفتيش روتينية للمركبات القادمة من الجزيرة الخضراء، عثرت على 32 قطعة من مخدر الكوكايين تحتوي على 36،8 كيلوغرامات، تبلغ قيمتها مليون يورو".

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن "كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة بعناية في قعر سيارة تعود لمواطن مغربي من مواليد مدينة طنجة، يبلغ من العمر 38 سنة، ويتوفر على تصريح عمل وإقامة ببلجيكا"، مشيرة إلى أن وجهته كانت مسقط رأسه.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والتحقيق معه، في انتظار عرضه على أنظار العدالة.