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الرئيسية | حوادث | الاتجار في المخدرات وراء إيقاف شخص بطانطان‬

الاتجار في المخدرات وراء إيقاف شخص بطانطان‬

الاتجار في المخدرات وراء إيقاف شخص بطانطان‬
مصطفى البكار
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:25

أوقفت العناصر الأمنية العاملة بالسد القضائي لمدينة طانطان، فجر اليوم الأربعاء، شخصا يشتبه في تورطه في قضية متعلقة بحيازة المخدرات والاتجار فيها.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه على متن حافلة للنقل الوطني كانت قادمة من شمال المملكة وبحوزته 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخل حقيبة رياضية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تمت إحالة الموقوف على مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه، في انتظار عرضه على أنظار القضاء قصد متابعته بالمنسوب إليه.

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