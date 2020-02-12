24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:13
|13:47
|16:45
|19:12
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة"
- إيفانكا ترامب تشيد بتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في المغرب
- الملك يدشن "أركانة" للإنصات وتوجيه الشباب إلى سوق الشغل
- عرض إنتاج "الدراسات الأيبيرية" بمعرض الكتاب
- بين 2016 و2020 .. مشاهد من الطريق نحو "البيت الأبيض"
سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة" (5.00)
قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء (5.00)
تقرير: فيروس "كورونا" يهدد منتجي النفط في العالم بضربة مزدوجة (5.00)
- "إخوان العثماني" يتهمون الوزير العلمي بـ"استهداف الاقتصاد التركي" - (125)
- قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء - (123)
- كفالة بـ 3 ملايين تفتحُ الحدود في وجه مُغتصب قاصر بمراكش - (96)
- تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم - (87)
- المملكة تمنعُ وصول الأسماك المغربية إلى أسواق سبتة المحتلة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طفلة في سن الـ15 تضع حدا لحياتها قرب تنغير
وضعت طفلة في ربيعها الخامس عشر، اليوم، حدا لحياتها في ظروف غامضة بدوار تغصى، التابع النفوذ الترابي لجماعة إكنيون بإقليم تنغير، وفق ما أوردته مصادر من السلطة المحلية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الطفلة، البالغة من العمر حوالي 15 سنة، وضعت حدا لحياتها لأسباب لا تزال مجهولة؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية من أجل تحديدها، حيث وجدت جثة معلقة بحبل في منزل أسرتها بالدوار سالف الذكر.
وانتقلت السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الوفاة.
وذكرت مصادر جريدة هسبريس أن التلميذة الهالكة لم تكن تعاني من أي مشاكل نفسية أو عقلية، لافتة إلى أن والدها سبق أن عثر عليه قبل أربع سنوات جثة هامدة في قعر بئر بالقرب من مسكنه.
وعلاقة بموضوع الانتحار، عُثر، صباح أمس الثلاثاء، على شخص جثة هامدة بعد أن وضع حدا لحياته، في ظروف غامضة، بشنق نفسه بسقف إحدى الغرف داخل منزله بمركز جماعة إكنيون إقليم تنغير.