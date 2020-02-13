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الشرطة تفكك معملا لتقطير "الماحيا" وسط كلميم
الخميس 13 فبراير 2020 - 02:58
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بمدينة كلميم، الأربعاء، من تفكيك معمل سري لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة داخل منزل بشارع الخرشي.
وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية وصفت بالمهمة من المشروب الكحولي المذكور، ومجموعة المواد والمعدات المستعملة في إعداده.
كما مكن التحرك الأمني ذاته من إيقاف صاحب المنزل، وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره الضابطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.