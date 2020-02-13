تكوين عصابة يطيح بثلاثة أشخاص في بني ملال

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تمكنت مصالح الأمن العمومي بولاية أمن بني ملال، أمس، من إيقاف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة متخصصة في السرقة بالعنف وباستعمال السلاح الأبيض.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بسرعة مع شكاية تقدم بها، مساء الأحد الماضي، سائق سيارة لنقل البضائع، تتعلق بتعرضه لمحاولة السرقة باستعمال السلاح الأبيض مقرونة بإلحاق خسائر مادية بعربته من قبل أربعة أشخاص كانوا على متن دراجتين ناريتين، حيث جرى في مرحلة أولى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وإيقافه، قبل أن تقود عملية أمنية إلى إيقاف شركائه الثلاثة وحجز إحدى الدراجتين الناريتين المستعملتين في هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الواقعة شكلت موضوع مقطع فيديو تم تداوله من قبل صفحات محلية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُظهر المشتبه فيهم على متن دراجتين ناريتين، فيما يقوم اثنان منهم بالتلويح بسلاحين أبيضين ويوجهان عبارات التهديد إلى الضحية.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى تقديم المشتبه فيه الرابع أمام العدالة، بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي.