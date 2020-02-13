السلطات تحبط تهريب خشب الأرز بغابات بومية

محمد آيت حساين

أسفرت عملية مشتركة بين السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر المياه والغابات بدائرة بومية، أمس الأربعاء، عن إحباط عملية تهريب كمية مهمة من خشب الأرز الصناعي عالي الجودة، وفق ما أوردته مصادر رسمية لهسبريس.

وذكرت المصادر ذاتها أن السلطات العمومية تمكنت من إحباط تهريب حوالي 12 رافدة خشبية من الأرز الممتاز، كانت محملة على متن سيارة نفعية بدون ترقيم، فيما تمكن سائقها ومساعده من الفرار في جنح الظلام إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر أن نشاط مافيات الغابة متواصل بشكل يومي ولم يتوقف بعد، رغم أنه تقلص، مشيرة إلى أن الموضوع أصبح يشكل تهديدا للغطاء الغابوي والبيئة بشكل عام، ومشددة على ضرورة مواصلة محاربة هذه المافيات بجميع الطرق من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الغابة التي هي رئة الأطلس.

وارتباطا بنفس الموضوع، قامت السلطات المحلية والدرك الملكي والمياه والغابات، صبيحة الأربعاء، بمداهمة ورشة للنجارة بدوار تمالوت جماعة أنمزي قيادة أكوديم، حيث ضبطت أحد المستخدمين بصدد الاشتغال بخشب الأرز مجهول المصدر.

وعملت السلطات العمومية على حجز الكمية المضبوطة ومباشرة إجراءات المتابعة في حق مالك الورشة؛ وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وفق المصادر ذاتها.