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كُتّاب وآراء
الدركُ الملكي يحجز "حشيشا" وخمورا مهرّبة بفرخانة
تمكنت عناصر من الدرك الملكي بجماعة فرخانة إقليم الناظور، في عمليتين متفرقتين، من حجز كميةٍ مهمة من مخدر "الحشيش" وقنيناتِ خمور.
واستهدفت العملية الأولى ضبط حوالي كيلوغرام ونصف من "الحشيش" لدى مروج خمسيني، تم توقيفه على الفور ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
العملية الثانية تمكّنت خلالها عناصر الدرك الملكي، إثر كمين محكم، من حجز سيارة ودراجة نارية محملة بكمية من الخمور المهربة من مدينة مليلية المحتلة، ليتم إثرها توقيف المشتبه فيهم، في انتظار إكمال إجراءات التحقيق لإحالتهم على القضاء.