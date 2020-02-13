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كُتّاب وآراء
ترويج أقراص مخدّرة يطيح بشاب وأمّه في تطوان
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تطوان شابا ووالدته للاشتباه في أن لهما علاقة مباشرة بالقضية التي أفضت إلى حجز 18 ألف قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، وأنهما المزودان الرئيسيان بهذا المخدر.
بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن توقيف المشتبه فيه الأول جاء بالقرب من منزله بحي سيدي بوغابة بمدينة الفنيدق، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 7020 قرصا طبيا مخدرا من نوع ريفوتريل، علاوة على سيارة خفيفة ومبلغ مالي قدره 50 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع بالأقراص الطبية المخدرة.
وارتباطا بالعملية ذاتها، فقد تم أيضا توقيف والدة الشاب، وهي سيدة تبلغ من العمر حوالي 48 سنة وتشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك من أجل تورطها في أفعال إجرامية مماثلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.