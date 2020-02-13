غرق تلميذ في "الدويرة" يستنفر سلطات اشتوكة

هسبريس من الرباط

توارى، اليوم الخميس، تلميذ، يبلغ عمره حوالي 14 سنة، عن الأنظار في عرض مياه المحيط الأطلسي، على مستوى شاطئ "الدويرة" ضمن النفوذ الترابي لجماعة إنشادن ضواحي اشتوكة آيت باها.

ووفق شهود عيان، فقد قصد التلميذ، الذي يتابع دراسته بالثانوية الإعدادية سيدي خليل بجماعة آيت ميلك، منطقة الدويرة، من أجل حضور الزيارة التي يقوم العاهل المغربي لمحطة تحلية مياه البحر، فعمد رفقة زملائه إلى السباحة في البحر، قبل أن يختفي في عرض مياه المحيط.

وما زالت السلطات المحلية والدركية تباشر عملية البحث عن التلميذ الغريق، الذي يتحدر من دوار "مكتار" في الجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري.