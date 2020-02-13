24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:12
|13:47
|16:45
|19:13
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفكر الإرهابي .. والسلاح الجرثومي!
- سجون الأحداث.. إصلاحيات بأية مواصفات؟
- "اليربوع الأزرق" .. عندما أجرت فرنسا أول تجربة نووية بالجزائر
- هل تنهار أمريكا؟
- نقابات الصيادلة تنتقد تخفيض أسعار مائة دواء جديد في المغرب
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات بمدينة أكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 40 و57 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متخصصة في الحيازة والاتجار في المخدرات.
وأورد مصدر أمني أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة على مستوى السد القضائي بمدخل مدينة أكادير، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل العربة المذكورة من حجز 14 كيلوغراما من مخدر الشيرا و130 غراما من الكوكايين ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات ترويح المخدرات.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، وفقا للمصدر ذاته.