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الرئيسية | حوادث | تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات بمدينة أكادير‬

تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات بمدينة أكادير‬

تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات بمدينة أكادير‬
هسبريس من الرباط
الخميس 13 فبراير 2020 - 19:16

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 40 و57 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متخصصة في الحيازة والاتجار في المخدرات.

وأورد مصدر أمني أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة على مستوى السد القضائي بمدخل مدينة أكادير، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل العربة المذكورة من حجز 14 كيلوغراما من مخدر الشيرا و130 غراما من الكوكايين ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات ترويح المخدرات.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، وفقا للمصدر ذاته.

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