حافلة للنقل المدرسي تردي تلميذة دهسا بخنيفرة

ياسين أوشن

أودت حادثة سير وقعت الخميس بمدينة خنيفرة بحياة تلميذة كانت تهم بدخول مدرستها.

وفي التفاصيل، يقول مصدر من خنيفرة إن حافلة للنقل المدرسي تابعة لمدرسة خصوصية دهست طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات أمام مدرستها ابن سينا بـ"أمالو إغريبن"، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتخلف الحادثة صدمة في نفوس من عاينوها من تلامذة وغيرهم من المارة.

وأضاف المصدر نفسه أنه مع وقوع الحادث، الناتج عن السرعة، حلت العناصر الأمنية مرفوقة بسيارة الإسعاف قصد نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة من أجل التشريح، مع فتح تحقيق لكشف الحيثيات والملابسات.

وفي السياق نفسه، تفاعلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة مع الحادث، في "تدوينة" لها عبر صفحاتها على "فايسبوك"، جاء فيها: "تلقينا ببالغ الأسى والتأثر وفاة التلميذة خديجة الحجوجي البالغة من العمر 6 سنوات، والتي كانت تدرس قيد حياتها بالمستوى الأول ابتدائي بمدرسة ابن سينا، إثر تعرضها لحادثة سير يوم الخميس 13 فبراير 2020".

وأضافت المديرية عينها: "بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة؛ أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الأطر بالمديرية، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيدة الكبيرة والصغيرة، راجيا من الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة".