24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1113:4716:4619:1420:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل تنهار أمريكا؟ (5.00)

  2. انتشار كلاب الشوارع ينغص حياة ساكنة مدينة وزان (5.00)

  3. "أياكس" و"تشيلسي" يعلنان انتقال حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي (5.00)

  4. رسامو الكاريكاتير يرفضون "إقصاء بطاقة الفنان" (5.00)

  5. بوتين يتعهد بعدم تقنين زواج المثليين في روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‪تزوير وصفة طبية يقود شابا إلى السجن بتزنيت‬

‪تزوير وصفة طبية يقود شابا إلى السجن بتزنيت‬

‪تزوير وصفة طبية يقود شابا إلى السجن بتزنيت‬
مصطفى البكار
الجمعة 14 فبراير 2020 - 10:10

أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الخميس، شابا في عقده الثاني بالحبس النافذ على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالسرقة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، وحيازة واستهلاك مواد مخدرة.

وقضت هيئة الحكم بعدم مؤاخذة الظنين بجنحة حيازة واستهلاك مواد مخدرة، وتابعته من أجل بقية ما نسب إليه، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وكانت مصالح المنطقة الإقليمية لأمن تزنيت أوقفت المعني بالأمر متلبسا باقتناء أقراص مخدرة لدى إحدى الصيدليات، مستعينا في ذلك بوصفة طبية زورها عن طريق خاتم سرقه من المستشفى الإقليمي بالمدينة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حمو موليير الجمعة 14 فبراير 2020 - 10:23
مادام هناك مواطنون كثر يعتمدون على التزوير فلا خير ننتظره لهدا الوطن. المغاربة مصنفون في المرتبة الأولى عربيا في النصب والاحتيال و يقال أنهم أدكى شعب ولكن للأسف فيما هو سلبي. طينة هؤلاء هم من سيسيرون الشأن العام مستقبلا و لا شك أن الأمور ستبقى على حالها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.