‪تزوير وصفة طبية يقود شابا إلى السجن بتزنيت‬

مصطفى البكار

أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الخميس، شابا في عقده الثاني بالحبس النافذ على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالسرقة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، وحيازة واستهلاك مواد مخدرة.

وقضت هيئة الحكم بعدم مؤاخذة الظنين بجنحة حيازة واستهلاك مواد مخدرة، وتابعته من أجل بقية ما نسب إليه، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وكانت مصالح المنطقة الإقليمية لأمن تزنيت أوقفت المعني بالأمر متلبسا باقتناء أقراص مخدرة لدى إحدى الصيدليات، مستعينا في ذلك بوصفة طبية زورها عن طريق خاتم سرقه من المستشفى الإقليمي بالمدينة ذاتها.