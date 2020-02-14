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كُتّاب وآراء
الدرك يفكك "ورشة الماحيا" بحي الثكنة في غفساي
تمكنت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لغفساي من تفكيك ورشة سرية لتحضير وصنع مسكر ماء الحياة (الماحيا)، بحي الثكنة العسكرية وسط مدينة غفساي.
وجاءت هذه العملية، وفقا لما أوردته مصادر هسبريس، إثر إيقاف "م. م"، المشتبه في وقوفه وراء هذا النشاط الممنوع، وهو متلبس بترويج "الماحيا" بالتقسيط في صفوف زوار مهرجان الزيتون المقام حاليا بمدينة غفساي.
المصادر ذاتها أفادت بأن عملية المداهمة لمحل إقامة المعني بالأمر، والذي حوّل شقته السكنية إلى ورشة لتقطير "الماحيا"، أسفرت عن حجز حوالي قنطارين من التين المجفف المعد للتخمير، ولترات من ماء الحياة، فضلا عن معدات تستعمل في عملية تقطير هذا المشروب المسكر.
وقد وُضع المشتبه فيه، الأعزب والبالغ من العمر حوالي 40 سنة، رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، بأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات، تضيف المصادر ذاتها.