مجهولون يحرقون حاويات النفايات المنزلية بوزان‬

هسبريس من وزان

أقدم مجهولون، اليوم، على إضرام النار في حاويات مخصصة لتجميع النفايات المنزلية، تم تثبيتها، قبل أشهر، بالقرب من سيدي علي بن احمد بمدخل مدينة وزان.

وأسفرت العملية التخريبية عن تدمير حاويتين من صنف "l600" وحاويتين من صنف "l360"، إلى جانب إحراق سلتين بلاستيكيتين كانتا موضوعتين بمدخل المدينة؛ كما شملت سرقة سلة حديدية للمهملات بساحة 3 مارس المقابلة لمقر عمالة إقليم وزان.

في سياق متصل استنكرت جماعة وزان، في بلاغ لها، هذه الأفعال التخريبية، مشيرة إلى أنها ستؤثر سلبا على المجهودات المبذولة من طرف الشركة المفوض لها تدبير الخدمة العمومية المتعلقة بالنفايات المنزلية والمماثلة.

ووصفت الجماعة الترابية هذه الممارسات بـ"غير المقبولة"، مؤكدة في هذا السياق أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة هوية منفذي هذا العمل التخريبي وأسبابه، قصد العمل على عدم تكرار مثل هذه الحوادث.