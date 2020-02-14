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الرئيسية | حوادث | مجهولون يحرقون حاويات النفايات المنزلية بوزان‬

مجهولون يحرقون حاويات النفايات المنزلية بوزان‬

مجهولون يحرقون حاويات النفايات المنزلية بوزان‬
هسبريس من وزان
الجمعة 14 فبراير 2020 - 17:55

أقدم مجهولون، اليوم، على إضرام النار في حاويات مخصصة لتجميع النفايات المنزلية، تم تثبيتها، قبل أشهر، بالقرب من سيدي علي بن احمد بمدخل مدينة وزان.

وأسفرت العملية التخريبية عن تدمير حاويتين من صنف "l600" وحاويتين من صنف "l360"، إلى جانب إحراق سلتين بلاستيكيتين كانتا موضوعتين بمدخل المدينة؛ كما شملت سرقة سلة حديدية للمهملات بساحة 3 مارس المقابلة لمقر عمالة إقليم وزان.

في سياق متصل استنكرت جماعة وزان، في بلاغ لها، هذه الأفعال التخريبية، مشيرة إلى أنها ستؤثر سلبا على المجهودات المبذولة من طرف الشركة المفوض لها تدبير الخدمة العمومية المتعلقة بالنفايات المنزلية والمماثلة.

ووصفت الجماعة الترابية هذه الممارسات بـ"غير المقبولة"، مؤكدة في هذا السياق أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة هوية منفذي هذا العمل التخريبي وأسبابه، قصد العمل على عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محلل الجمعة 14 فبراير 2020 - 18:08
لا حول ولا قوة الا بالله الشعب الى طريق مجهول لا ثقافة لا علم لا اخلاق لا شىء يفسدون ولا يصلحون نسال الله اللطف
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2 - ابراهيم برنبشة الجمعة 14 فبراير 2020 - 18:16
هذا النوع من السلوك لن تحد منه غير العقوبات المشددة،واعتقد انه لو أحيل الجناة على العدالة من أجل تهمة إضرام النار عمدا،وهو ما سيفتح المجال امام محاكمتهم وإنزال عقوبة تتراوح بين عشر سنوات والإعدام، وإن تم إشهارها عبر كل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، اعتقد ستضع حدا لمثل هذه السلوكات الفظة والهمجية ،إضافة الى ما يحدث من تكسير لزجاجات السيارات بالليل لمواطنين ابرياء .
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3 - فريد الجمعة 14 فبراير 2020 - 18:28
آهكذا تتعامل الشعوب التي تريد النمو والإزدهار مع ممتلكات الدولة التي يستفيد منها الشعب!!!
لنكن نحن قد المسؤولية ونسهل نمهد ونمد يد المساعدة للعاملين في هاذ القطاع فهم بدورهم بشر. نوعاو شوية ونعرفو الخطأ من الصواب وشكرا
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