الدرك الملكي يوقف مروّج مخدرات بورزازات

محمد آيت حساين من تنغير

تمكنت عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات من إلقاء القبض على شخص صنف في خانة "أخطر المجرمين" بالمدينة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وصدرت في حقه عدة مذكرات بحث من أجل تكوين عصابة إجرامية، وترويج المخدرات والاتجار بها.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، فإن المتهم كان ينشط رفقة أفراد من عصابته بالجماعة الترابية تارميكت وضواحيها، وبعد ترصده تمت محاصرته وإلقاء القبض عليه من طرف دورية للدرك الملكي ترأسها شخصيا القائد الجهوي للدرك، والقائد الإقليمي، ليتم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بورزازات، لتعميق معه البحث من أجل ما نسب إليه.

وذكرت المصادر ذاتها أن المتهم اعترف أثناء مجريات البحث المدقق معه حول الأفعال المنسوبة إليه بأنه كان يتعاطى الاتجار بالمخدرات، وبأنه كان يزاول هذا النشاط بمساعدة مجموعة من أبناء المنطقة من مختلف الأعمار، ومن ذوي السوابق العدلية، كما أقر بأنه يتوفر على عدة مخبرين يقومون بإنذاره عند اقتراب أي دورية أمنية من أجل ضبطه.

وبعد تعميق البحث مع المتهم الرئيسي، تضيف المصادر نفسها، تم التعرف على شركائه في نشاطه المحظور، مشيرة إلى حنكة ومهنية عناصر الدرك الملكي التي، وبعد تحديد أمكنة تواجدهم، تمكنت من إلقاء القبض على باقي المتورطين في هذه القضية التي أضحت موضوع الساعة لدى الساكنة.