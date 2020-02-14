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الرئيسية | حوادث | أرجوحة تتسبب في مقتل طفلةً بنواحي النّاظور

أرجوحة تتسبب في مقتل طفلةً بنواحي النّاظور

أرجوحة تتسبب في مقتل طفلةً بنواحي النّاظور
هسبريس من الناظور
الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:33

لقيت طفلة، اليوم، مصرعها شنقا بخيوط أرجوحة قرب منزلها الكائن بحي باكريم بمدينة زايو بإقليم الناظور.

مصادر من مكان الحادث أوضحت أن الطفلة ذات الستّ سنوات كانت تلعب بأرجوحتها قبل أن تلتف خيوط الأرجوحة حول عنقها، مما تسبب في خنقها ولفظها أنفاسها الأخيرة، في غياب أهلها.

وأضافت المصادر ذاتها أن عائلة الضحية استبعدت فرضية العمل الإجرامي، على اعتبار أنه لا يوجد دافع إلى ذلك، مضيفة أن العائلة لا تربطها أي عداوة بأي جهة قد تترتّب عنها نوايا انتقامية.

وتمّ العثور على جثّة الطفلة وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، فتمّ إشعار عناصر الأمن، التي حلّت بمكان الحادث مرفوقة بعناصر الوقاية المدينة.

إلى ذلك، نقلتْ جثة الطفلة إلى مستشفى الحسني في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على ملابسات الوفاة.

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