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الرئيسية | حوادث | مكافحة العصابات تضع حدّا لإجرام شخصين بأكادير

مكافحة العصابات تضع حدّا لإجرام شخصين بأكادير

مكافحة العصابات تضع حدّا لإجرام شخصين بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:44

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، الجمعة، من توقيف شخصين إثر الاشتباه بارتباطهما بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات.

وأوضح مصدر أمني أنه تم اعتقال المشتبه بهما، أحدهما من ذوي السوابق العدلية في مجال الاتجار بالمخدرات، بناء على تحريات وعمليات المراقبة والترصد، التي قامت بها عناصر فرقة مكافحة العصابات المحدثة مؤخرا على صعيد ولاية أمن أكادير.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه بهما وهما على متن سيارة خفيفة بحي بنسركاو، مشيرا إلى أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة، أسفرت عن حجز 14 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبالغ مالية يشتبه بكونها من عائدات ترويج المخدرات، إضافة إلى مجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، وفقا للمصدر ذاته.

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