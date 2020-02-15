مذكرات بحث توقع بدانماركيين في قبضة أمن تطوان

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق وثيق مع فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المدينة، مساء أمس الجمعة، مواطنين من جنسية دانماركية، في وضعية إقامة غير نظامية بالمغرب، وذلك للاشتباه في كونهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

المديرية العامة للأمن الوطني فالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن إجراءات تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، أوضحت أنهما كانا يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الدنماركية، لتورطهما في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما، يقول البلاغ، داخل شقة بمدينة طنجة برفقة مواطن دانماركي ثالث، يرتبط معهما بعلاقة أسرية، والذي تبين أنه كان يتولى مهمة توفير الموارد المالية واللوجيستيكية للمشتبه فيهما خلال فترة تواجدهما بالمغرب مشيرا إلى أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت أيضا عن العثور بحوزتهما على مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية ولفافات من مخدر الشيرا.

وتقرر على الفور الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بينما تم إخضاع المشتبه فيه الثالث لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في هذه القضية.