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الرئيسية | حوادث | "ماء الحياة" وراء توقيف أربعيني بالفقيه بن صالح

"ماء الحياة" وراء توقيف أربعيني بالفقيه بن صالح

"ماء الحياة" وراء توقيف أربعيني بالفقيه بن صالح
هسبريس من الفقيه بن صالح
الأحد 16 فبراير 2020 - 03:37

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عيسى التابعة لسرية الفقيه بن صالح، السبت، شخصا على العدالة بشبهة الاتجار بمسكر ماء الحياة "الماحيا".

وكانت عناصر الدرك بالمركز الترابي ذاته أوقفت، أمس الجمعة، المشتبه فيه بدوار العين الزرقة بجماعة سيدي عيسى بن علي التابعة ترابيا للفقيه بن صالح.

وذكرت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه أربعيني، له سوابق عدلية وسبق أن صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية من طرف الدرك الملكي، من أجل ترويج وتسويق مسكر "الماحيا" بجماعة سيدي عيسى والمناطق المجاورة.

وأوضح المصادر نفسها أن عملية مداهمة منزل المشتبه فيه شاركت فيها قوات أمنية، وجرت بعد تحريات دقيقة وتنسيق قبلي بين رئاسة مركز سيدي عيسى والقيادة الإقليمية، ما ترتب عنه توقيف المعني بالأمر.

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