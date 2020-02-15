الأمن يضبط 200 "فوميجين" بملعب المسيرة بآسفي

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر الجريدة بأن عناصر الشرطة بمدينة آسفي حجزت 200 "فوميجين" مخبأة أسفل مدرجات ملعب المسيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المفرقعات كثيفة الدخان المحجوزة كانت مخصصة لمشعجي أولمبيك آسفي، حيث كانوا ينوون استخدامها خلال المباراة التي تجمع في هذه الأثناء، أولمبيك آسفي والاتحاد السعودي برسم كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة.