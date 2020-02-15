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الرئيسية | حوادث | الرقم الأخضر يُطيح برئيس جماعة ضواحي تارودانت

الرقم الأخضر يُطيح برئيس جماعة ضواحي تارودانت

الرقم الأخضر يُطيح برئيس جماعة ضواحي تارودانت
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 15 فبراير 2020 - 22:27

أطاح الرقم الأخضر، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة والابتزاز، برئيس جماعة أولاد عيسى بضواحي تارودانت، بعد أن ضُبط متلبسا بتلقي رشوة مقابل حصول مواطن على رخصة الربط بالكهرباء.

وذكرت مصادر هسبريس أن مواطنا بجماعة أولاد عيسى كان قد تقدّم بطلب للحصول على رخصة الربط بالكهرباء، فتعرض للتماطل من طرف رئيس الجماعة، الذي طلب منه إتاوة مقابل الرخصة، فتم الاتفاق بينهما على مبلغ 2000 درهم.

وعمد المواطن إلى ربط الاتصال برئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، حيث تم تكليف مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة بتارودانت بنصب كمين لرئيس الجماعة أسفر عن إسقاطه متلبسا بتلقي الرشوة.

ووضع الموقوف تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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