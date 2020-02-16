نزاع شخصين حول بقعة أرضية ينتهي بجريمة قتل

هسبريس من الرباط

اهتزت ساكنة دوار أساكا بجماعة أيت إزدك إقليم ميدلت، ليلة اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره، بعد صراع حول بقعة أرضية.

الدوار يبعد عن ميدلت بـ3 كيلومترات، بينما الواقعة تعود إلى شجار وقع بين شابين في إحدى المقاهي، لتتطور الأمور إلى استعمال أحد الطرفين لعصا أجهز بها على الضحية بضربة قوية، عقب زعم كل واحد منها ملكيته للأرض المتنازع عليها.

المشتبه في ارتكابه الجريمة يدعى حميد، متزوج وأب لطفلين، والضحية كان يسمى قيد حياته عبد الله، متزوج هو الآخر.

وفور وقوع الجريمة، حلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدينة من أجل نقل الضحية إلى مستودع الأموات، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الجريمة.