الدركيون يحجزون أطنانا من المخدرات ناحية تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بني وليد من حجز نحو 6 أطنان من "سنابل الكيف" و7 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"، وذلك في عملية مداهمة لمنزلين بجماعة بوهودة ضواحي تاونات.

العملية جاءت عقب توقيف شابين، في الثلاثينيات من عمرهما، كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير محملة بـ"الشيرا"، بينما عملية تفتيش مسكني المشتبه فيهما، بكل من دواري "اولاد أيوب" و"حرث لحسن"، أفضت إلى العثور داخلهما على المخدرات.

وقد جرى إتلاف كمية "الكيف" المحجوزة بالمكان عينه بإضرام النار فيها، وكمية "الشيرا" المحجوزة تم الاحتفاظ بها من قبل مصالح الدرك الملكي، وذلك قبل إحالتها، للاختصاص، على مصالح الجمارك في مدينة فاس.

وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات، قصد البحث.