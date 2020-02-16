24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:0913:4616:4719:1620:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه القصة الكاملة لحادثة "اغتصاب" كويتي لفتاة قاصر في مراكش (5.00)

  2. الساسي يُنادي بإنشاء حزب يساري جديد لمواجهة تحديات المجتمع (5.00)

  3. ‪شهادات في أوراق الحقوقي محمد الصديقي .. نضال ومقاومة وحرية (5.00)

  4. كلاب ضالة تنهش طفلا .. وأسرته تناشد الملك (5.00)

  5. الصين تنظف الأوراق النقدية لوقف انتشار "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اكتشاف جثة متعفنة يستنفر المحققين بجماعة كلاز

اكتشاف جثة متعفنة يستنفر المحققين بجماعة كلاز

اكتشاف جثة متعفنة يستنفر المحققين بجماعة كلاز
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 16 فبراير 2020 - 15:15

عُثر على جثة في بداية مرحلة التحلل، تعود إلى شخص يبلغ من العمر حوالي 56 سنة، كان يعيش وحيدا داخل منزله في دوار "واد أمسلو" التابع لجماعة كلاز بإقليم تاونات.

جاء اكتشاف هذه الجثة إثر إخبار جيران الهالك أحد أبنائه، والذي يعيش في منزل مستقل، بانبعاث روائح كريهة من منزل والده، وعملية المداهمة للبيت من لدن قريب كشفت أن المصدر جثة متعفنة للأب.

وبينما فتحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ تحقيقا حول ملابسات هذه الوفاة، تمت إحالة الجثمان على مستودع الأموات بمستشفى الغساني في فاس قصد إخضاعها للتشريح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.