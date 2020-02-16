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الرئيسية | حوادث | "أسلحة نارية" توقع مشجعا في قبضة شرطة الرباط

"أسلحة نارية" توقع مشجعا في قبضة شرطة الرباط

"أسلحة نارية" توقع مشجعا في قبضة شرطة الرباط
هسبريس من الرباط
الأحد 16 فبراير 2020 - 17:36

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، منتصف نهار اليوم الأحد، شخصا يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على العنف وارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد تعاملت بجدية مع تدوينة منشورة على صفحة يديرها المشتبه فيه على شبكة "فيسبوك"، تتضمن عرضا لوسائل تشجيع خاصة بإلتراس محسوبة على فريق الجيش الملكي، مصحوبة بصور لأسلحة نارية وتعليقات تتوعد بارتكاب أعمال عنف خلال الدورة المقبلة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة من تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة، الذي تم توقيفه وإيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بالرباط، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بنشر هذا المحتوى الرقمي العنيف، ومدى ارتباطه بنشاط هذا الفصيل من المشجعين.

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