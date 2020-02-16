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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب مخدرات في هيكل حافلة نحو إسبانيا

إحباط تهريب مخدرات في هيكل حافلة نحو إسبانيا

إحباط تهريب مخدرات في هيكل حافلة نحو إسبانيا
جمال سماحي من تطوان
الأحد 16 فبراير 2020 - 19:35

تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط، الأحد، بتنسيق وتعاون مع المصالح الجمركية، من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في عملية تهريب مخدرات على متن حافلة لنقل الركاب، كانت متجهة إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

وأفاد مصدر أمني بأنه "بعد شكوك حامت حول حافلة لنقل الركاب، أخضع أمن ميناء طنجة المتوسط هيكلها الداخلي للتفتيش بواسطة جهاز السكانير والكلاب البوليسية المدربة، فكشفت العملية عن كمية 55 كيلوغراما من المخدرات مدسوسة بعناية في أنحاء مختلفة من الحافلة".

وبحسب المصدر ذاته، فقد وضع الأشخاص الأربعة الموقوفون رهن تدبير الحراسة النظرية، موضحا أن الأبحاث والتحريات مازالت جارية معهم من طرف الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، "للكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بهذه القضية".

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