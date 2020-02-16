الضرب والجرح يجران قاصرا إلى محكمة بني ملال

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أحالت مصالح الأمن العمومي بولاية أمن بني ملال، الأحد، قاصرا يبلغ من العمر 17 سنة على محكمة الاستئناف، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة الرشق بالحجارة.

وكانت مصالح الشرطة ببني ملال قد تفاعلت، بحسب بلاغ توصلت به هسبريس، بسرعة مع شكاية تقدم بها سائق سيارة من الصنف الثاني، يوم الخميس، على خلفية تعرضه بحي قصر غزافات بالمدينة للرشق بالحجارة من قبل شخص مجهول.

وأضاف البلاغ أن السائق أصيب على إثر الحادث بجرح في أذنه، وأن الأبحاث الميدانية المكثفة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يوم الجمعة الماضي.

وذكر المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيه أصاب السائق، الذي كان زجاج سيارته مفتوحا، بشكل عرضي أثناء تراشقه بالحجارة مع قاصر آخر نتيجة خلاف بينهما.

وشار إلى أن المشتبه فيه كان قد وضع تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الأحداث بمصلحة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة ظروف وملابسات ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي.