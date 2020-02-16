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كُتّاب وآراء
السياقة في حالة سكر تجرّ "الطالياني" إلى الاعتقال
أوقف أمن المحمدية، بعد زوال اليوم، المغني رضا الطالياني بسبب سياقة سيارته تحت تأثير الكحول، والتسبب في حادثة سير بخسائر مادية، وتعريض أحد مستعملي الطريق لاعتداء لفظي.
وأفاد شهود عيان بأن رضا الطالياني كان يسوق سيارة عندما اصطدم بأخرى على مستوى شارع زناتة، وهو في حالة غير طبيعية، مما تسبب في عرقلة حركة السير، فيما احتشد عدد كبير من المواطنين الذين عاينوا قنينة ويسكي كبيرة في المقعد الأمامي للسيارة.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الحادثة كادت أن تتطور إلى عنف بسبب توتر الأعصاب وحالة السائق المتسبب في الحادثة، لكن تدخل رجال الشرطة وخفر المغني على متن سيارة الأمن حال دون تطور الموقف.
وقد عاينت هسبريس وصول عناصر الشرطة المكلفين بمعاينة حوادث السير، مرفوقين بمعدات قياس نسبة الكحول المنبعث من الفم، وهي الإجراءات التي تحرص الشرطة على استخدامها كلما تعلق الأمر بحادثة سير والسياقة في حالة سكر.
وعلمت الجريدة أن المغني الطالياني سيقضي هذه الليلة، وربما الليلة القادمة أيضا، تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة.