جثة مهاجر مغربي بفرنسا تستنفر سلطات إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

عُثر على جثة رجل في درجة متقدمة من التحلل، مساء اليوم الأحد، بعدما داهمت مصالح الشرطة القضائية منزلا في حي "تراست" بعمالة إنزكان آيت ملول.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالك مهاجر بفرنسا، كان قد حل بالمغرب قبل أيام، موردة أن انبعاث روائح كريهة من منزله، اضطر الجيران إلى إخبار زوجته بفرنسا التي حلت بالمغرب على استعجال واكتشفت جثة زوجها متحللة في سطح المنزل.

وفور إخبارها، انتقلت السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان، وتم إجراء المعاينات الأولية قبل توجيه جثة المفارق للحياة صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقة للوفاة.

وتحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ظروف وملابسات وفاة هذا الشخص.