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الرئيسية | حوادث | إصابة الفنانة بنموسى على خشبة المسرح ببروكسيل

إصابة الفنانة بنموسى على خشبة المسرح ببروكسيل

إصابة الفنانة بنموسى على خشبة المسرح ببروكسيل
هسبريس من الرباط
الأحد 16 فبراير 2020 - 22:29

تعرضت الفنانة المغربية فضيلة بنموسى، اليوم الأحد، لإصابة على خشبة المسرح، وذلك خلال مشاركتها في عرض مسرحي بمقر القنصلية المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأفادت مصادر الجريدة بأنه فور تعرّض الفنانة بنموسى للإصابة على خشبة المسرح، تمّ نقلها إلى مستشفى "سانبيير" ببروكسيل، من أجل إجراء الفحوصات وتلقّي العلاجات الضرورية.

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