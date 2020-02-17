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الرئيسية | حوادث | بيع "الماحيا" يطيح بمطلوب للعدالة في إقليم خريبكة

بيع "الماحيا" يطيح بمطلوب للعدالة في إقليم خريبكة

بيع "الماحيا" يطيح بمطلوب للعدالة في إقليم خريبكة
هسبريس من خريبكة
الاثنين 17 فبراير 2020 - 13:20

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، اليوم الاثنين، شخصا على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، وذلك على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة وترويج كمية من مسكر ماء الحياة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف المعني بالأمر جاء إثر كمين نصبته عناصر من الدرك الملكي بدوار الشعبة، بالجماعة القروية أولاد عبدون ضواحي مدينة خريبكة؛ وذلك بمكان بعيد عن التجمع السكاني، حيث كان المستهدف يلجأ لبيع "الماحيا".

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تنقيط الموقوف أثبتت أنه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث الوطنية الصادرة عن الأمن الوطني والدرك الملكي؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها عن ضبط حوالي 80 لترا من "الماحيا" الجاهزة للاستهلاك.

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