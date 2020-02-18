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الرئيسية | حوادث | "الشيرا" تسقط خمسينية في قبضة أمن ورزازات

"الشيرا" تسقط خمسينية في قبضة أمن ورزازات

"الشيرا" تسقط خمسينية في قبضة أمن ورزازات
محمد ايت حساين
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 03:13

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة ورزازات من توقيف امرأة في عقدها الخامس، وسط محطة المسافرين بالمدينة ذاتها، وبحوزتها كمية من مخدر الشيرا تقدر بـ 10 كيلوغرامات.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مطلعة، فإن توقيف المشتبه فيها جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أن الموقوفة تشتغل مع أشخاص آخرين وهي التي تقوم بتزويدهم بالمخدرات.

المصادر نفسها أكدت أن البحث الدقيق الذي أخضعت إليه الموقوفة من طرف عناصر الشرطة القضائية أسفر عن اعترافها على أحد مروجي المخدرات بالمدينة ونواحيها، وهو الشخص نفسه الذي كان ينتظر الكمية المحجوزة لديها، وقد تم توقيفه، وهو من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالمخدرات، وتوقيف أحد مساعديه.

وأسفرت عملية توقيف الأشخاص الثلاثة، حسب المصادر ذاتها، عن حجز كمية مهمة من المخدرات تقدر بـ 10 كيلوغرامات، ودراجة نارية يستخدمونها في ترويج الممنوعات، وهواتف نقالة.

وقد تقرر وضع الموقوفين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة من أجل ما نسب إليهم.

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