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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة شاب في صهريج السواني بمكناس

العثور على جثة شاب في صهريج السواني بمكناس

العثور على جثة شاب في صهريج السواني بمكناس
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:21

تم العثور، صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب، في عقده الثالث، طافية على سطح الماء بصهريج السواني وسط مدينة مكناس.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الجثة تعود إلى شخص مجهول الهوية، مبرزة أنه لا يعرف ما إذا كان لقي حتفه غرقا في حادث عرضي أم إن الأمر يتعلق بجريمة مدبرة.

واستنفر هذا الحادث السلطات المحلية والمصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، التي فتحت تحقيقا لتحديد هوية صاحب الجثة، وكشف ظروف وملابسات هذا الحادث.

وقد تم نقل الجثة، بعد انتشالها من قبل عناصر الوقاية المدنية من داخل صهريج السواني، نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

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