24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/02/2020
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- عين بلال .. جماعة فقيرة تسير في طريق التنمية بأجنحة مكسورة
- رسالة إلى المثقفين المغاربة..
- ليلة صفقة القرن..
- احمرار الجلد وضيق التنفس .. ما هي حساسية مساحيق الغسيل؟
- الصراعات المسلحة تفاقم الجرائم الجنائية في بلدان الأزمات العربية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
العثور على جثة شاب في صهريج السواني بمكناس
الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:21
تم العثور، صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب، في عقده الثالث، طافية على سطح الماء بصهريج السواني وسط مدينة مكناس.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الجثة تعود إلى شخص مجهول الهوية، مبرزة أنه لا يعرف ما إذا كان لقي حتفه غرقا في حادث عرضي أم إن الأمر يتعلق بجريمة مدبرة.
واستنفر هذا الحادث السلطات المحلية والمصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، التي فتحت تحقيقا لتحديد هوية صاحب الجثة، وكشف ظروف وملابسات هذا الحادث.
وقد تم نقل الجثة، بعد انتشالها من قبل عناصر الوقاية المدنية من داخل صهريج السواني، نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.