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كُتّاب وآراء
حريق يودي بحياة طفل داخل شقّة بمدينة سلا
أكّدت السلطات المحلية لعمالة سلا وفاة طفل كان يتواجد بمفرده داخل شقة سكنية، اليوم، بعد نشوب حريق داخل الشقة المتواجدة بحي تابريكت بمدينة سلا.
وفي تفاصيل الواقعة، أشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح الوقاية المدنية كانت قد تلقت إشعارا بنشوب حريق في الشقة السكنية على الساعة 12 و49 دقيقة زوالا، حيث تمت تعبئة فرق للوقاية المدنية على متن شاحنة صهريجية لإخماد الحريق وسيارة للإسعاف.
وأضافت المصادر ذاتها أن فرق التدخل وصلت إلى مكان الحريق على الساعة 12 و54 دقيقة زوالا، لتعمل على تطويق الحريق تفاديا لانتشاره إلى باقي الشقق والطوابق العلوية، قبل أن تلتحق بها وتدعمها آليات أخرى للوقاية المدنية، عبارة عن شاحنتين صهريجيتين إضافيتين وسيارة إسعاف، لتتم السيطرة على الحريق.
وقالت مصادر الجريدة أنه "خلافا لبعض الادعاءات والمزاعم المروجة، فإن شاحنات الوقاية المدنية كانت مملوءة بالمياه، كما تمت الاستعانة بصنابير مياه الإطفاء ذات الضغط المرتفع المتواجدة بالقرب من مكان الحادث، وذلك من أجل تطويق ألسنة النيران".
يُشار إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.