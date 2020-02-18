مشاكل وداديتيْن تثير احتجاج منخرطين بخريبكة

هسبريس من خريبكة

احتج عدد من منخرطي الوداديتين السكنيّتين "الإقبال" و"باسم الله" بخريبكة، أمس أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، من أجل المطالبة بإيجاد حل لملفاتهم القضائية.

وطالب المحتجون، من خلال ما تضمنته لافتة رفعوها خلال تجسيد شكلهم الاحتجاجي، بـ"تعجيل المساطر القضائية لتمكينهم من حقوقهم المهضومة، وتوفير الحماية لدفاعهم من أي تهديد".

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية السلطات القضائية بتفعيل مسطرة الاستماع إلى أعضاء المكتبين المسيّرين للوداديّتين، والبت في الشكايات المرفوعة ضدّهم، خاصة بعدما استمعت الضابطة القضائية لعدد من المنخرطين الذين تقدموا بالشكايات.

وأوضح المنخرطون أن طول الانتظار دفعهم إلى الخروج للاحتجاج من أجل إسماع صوتهم إلى من يهمهم الأمر، والمطالبة بإيجاد حل سريع لملفاتهم، بهدف الحصول على حقهم ضد مكتبي الوداديتين اللتين انخرطوا فيهما منذ سنة 2007، في الوقت الذي تعرّضت أرض المشروع لحجز تحفّظي لصالح إحدى الشركات.