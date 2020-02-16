أعمال شغب ترافق إعادة افتتاح ملعب بفاس

رشيد الكويرتي من فاس (تصوير: سعد القادري)

أنهى التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مباراة الجولة الـ 19 من منافسات البطولة الاحترافية-القسم الثاني التي جمعت فريقي المغرب الفاسي والنادي القنيطري، مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب الحسن الثاني وسط مدينة فاس.

وتعد هذه المواجهة أول لقاء يخوضه فريق المغرب الفاسي بملعب الحسن الثاني برسم منافسات الدرجة الثانية من البطولة الاحترافية في موسمها الحالي، وذلك بعد إعادة افتتاح هذه المنشأة الرياضية رسميا في وجه الفريق إثر الإصلاحات التي فرضت عليه خوض مبارياته خارج مدينة فاس.

وجرت هذه المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة تخوفا من وقوع أعمال شغب من شأنها التأثير على أجواء إعادة افتتاح ملعب الحسن الثاني المغلق منذ فترة طويلة، الذي يوجد بقلب العاصمة العلمية، حيث وضعت قوات الشرطة والقوات المساعدة في حالة تأهب قصوى داخل الملعب وبمحيطه.

وتم وضع المتاريس بمدخل جميع الأزقة والشوارع المؤدية إلى الباب الرئيسي للملعب، فيما عملت القوات العمومية، التي كانت معززة بقوات مكافحة الشغب، على الحيلولة دون اقتراب الأنصار، الذين لا يحملون تذكرة، إلى باب الملعب، ما أدى إلى إخفاق العشرات منهم في ولوج المدرجات أمام محدودية عدد التذاكر التي طرحت للبيع، والتي حددت في نحو 4 آلاف تذكرة فقط.

وبينما كانت المباراة تجري وسط أجواء عادية داخل ملعب الحسن الثاني، كانت عناصر القوات العمومية تطارد عشرات القاصرين بمحيط الملعب، وذلك بعد احتجاجهم على منعهم من متابعة هذه المقابلة برشق العناصر الأمنية بالحجارة.

وخلفت أعمال الشغب هاته تهشيم ما لا يقل عن 4 سيارات خصوصية، قبل أن تتمكن القوات العمومية، التي تدخلت لتفريق المحتجين، من السيطرة على الوضع أثناء وبعد انتهاء المباراة، وتوقيف عدد من القاصرين.