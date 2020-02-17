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كُتّاب وآراء
المخدرات تجرّ ثلاثينيا إلى الاعتقال بأولاد عياد
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد التابع إلى سرية الفقيه بن صالح، الاثنين، من إيقاف شخص ثلاثيني، وحجز كمية من مخدر الشيرا وسنابل الكيف وطابا فضلا عن سيارة بصفائح مزورة ومعدات أخرى تُوظف لتسويق هذه المواد الممنوعة.
وحسب مصدر أمني، فإن دورية للدرك الملكي بأولاد عياد باغتت سيارة خفيفة بطريق غير معبدة بالقرب من أولاد الجابري بجماعة أولاد ناصر، وعند تفتيشها تبين أنها تحمل حوالي 50 لترا من الماحيا وحوالي 15 كيلوغراما من الكيف سنابل وثلاثة كيلوغرامات من طابا، وكمية من مخدر الشيرا. كما جرى، خلال العملية ذاتها، إيقاف السائق الذي كان في حالة سكر، وحجز السيارة التي كانت تحمل صفائح مزورة.
وقد وُضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معه، حيث يرجح أنه كان رفقة أشخاص آخرين.
وجدير بالإشارة أن أولاد عياد تشهد، خلال هذه الأيام، حملة أمنية تشارك فيها كوكبة الدراجين بكل من الفقيه بن صالح وبني ملال إلى جانب عناصر الدرك بمركز أولاد عياد. وتستهدف الحملة، حسب مصدر أمني، الحد من حوادث السير وتخليق السياقة والتوعية والتحسيس بمخاطر السرعة والتهور ومحاربة بعض الظواهر التي تؤسس للجريمة.