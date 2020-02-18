جمارك طنجة تفشل تهريب مخدرات إلى إسبانيا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بجهاز الماسح الضوئي بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وفي تفاصيل العملية، أوردت مصادر هسبريس أن إخضاع سيارة لفحص بـ"السكانير" مكن من العثور على كمية كبيرة من مخدر الشيرا على شكل مسحوق كانت معبأة داخل علب بلاستيكية ومحملة داخل العربة التي كان يقودها مغربي مقيم بإسبانيا، حيث قدر وزنها بـ110 كيلوغرامات.

وتم تسليم الموقوف لمصالح الشرطة القضائية التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.